شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس تأمين وسط الأهلي بـ3 لاعبين أمام الدحيل بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الدفع بثلاثة لاعبين فى خط الوسط لإحكام السيطرة على مفاتيح لعب الدحيل القطرى خلال مباراة الفريقين المرتقبة المقرر لها الخميس المقبل فى انطلاقة مشوار الأهلى بكأس العالم للأندية التى ستقام بقطر خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير الجارى، ويرغب موسيمانى فى الدفع بالثلاثى "أكرم توفيق وعمرو السولية وحمدى فتحى" بشكل أساسى فى المباراة المرتقبة الخميس المقبل أمام بطل قطر .

ويستهل الأهلى منافساته فى البطولة العالمية بمواجهة الدحيل القطرى الخميس المقبل، على أن يواجه الفائز منهما بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى فى نصف نهائى البطولة العالمية التى يشارك فيها الأهلى للمرة السادسة فى التاريخ.

وتضم قائمة الأهلى المشاركة فى المونديال 23 لاعباً، حسب تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى – على لطفى – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – سعد سمير – أحمد رمضان "بيكهام" – محمد هانى – على معلول.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدى فتحى – أكرم توفيق.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدى قفشة – حسين الشحات – محمود عبد المنعم كهربا – طاهر محمد طاهر – جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف – مروان محسن – صلاح محسن – والتر بواليا.

وخرج من قائمة الأهلى فى مونديال الأندية رامى ربيعة ومحمود وحيد لأسباب فينة، ووليد سليمان وناصر ماهر للإصابة، فيما يمكن للأهلى استبدال أى لاعب قبل أول مباراة فى البطولة بـ24 ساعة على أن تكون هناك ضرورة قصوى لاستبعاد لاعب كالإصابة الصعبة مثلاً.

وسافرالأهلى إلى قطر الجمعة الماضى ويتدرب الفريق يومياً إستعداداً لمواجهة الدحيل، كما إصطحب مسئولو النادى الثنائى محمود وحيد ووليد سليمان ضمن البعثة فيما تخلّف رامى ربيعة واستمر فى القاهرة.