شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم نتخل عن عنصر أساسي بالفريق ومصطفي محمد استثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك رفض مسئولى القلعة البيضاء رحيل أى لاعب من العناصر الأساسية بالفريق الكروى خلال الميركاتو الشتوي الجاري، والحفاظ على القوام الأساسي من اللاعبين الذين يشاركون فى المباريات رغم تلقى أكثر من لاعب عروضاً لكن الإدارة أغلقت هذا الباب نهائياً.

مصطفي محمد على رأس الراحلين من الزمالك

ورحل عن صفوف الزمالك فى انتقالات يناير كل من مصطفي محمد المعار لجالطة سراي التركي وعمر السعيد المعار للجونة ومصطفي فتحي المعار لسموحة ومحمد أوناجم المعار للوداد المغربي وكريم بامبو المعار للبنك الأهلي.

وأضاف المصدر، أن الاستثناء الوحيد من هذا القرار هو مصطفي محمد المنتقل لصفوف جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي، بسبب تمسك اللاعب بالرحيل، ورفضه التام أي محاولات لإقناعه بتأجيل تجربة الاحتراف لحين الانتهاء من الأولمبياد.

مصطفي محمد الأساسي الوحيد الراحل من تشكيلة الزمالك

وأوضح المصدر الزملكاوي، أن هناك لاعبين آخرين تلقوا عروضاً للرحيل، أمثال محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمود جنش وأحمد عيد، لكن النادي أغلق هذا الملف نهائيا ولم يوافق علي رحيل أي لاعب إلا مصطفي محمد فقط.

وشدد المصدر على أن السبب الرئيسي وراء رفض العناصر الأساسية هو السعى لمواصلة التألق على الصعيد المحلي بالموسم الحالي بعد الانطلاقة القوية، واستعادة لقب الدوري الممتاز بعد غياب طويل، بالإضافة إلى المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا.