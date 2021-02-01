شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف نصار يحفز لاعبى البنك الاهلى قبل مواجهة المصرى البورسعيدى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، اجتماعاً مع لاعبى الفريق قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وحضر الاجتماع العميد حاتم سمير عضو لجنة الكرة والمدير التنفيذى بالنادى وحمادة هاشم مدير التعاقدات والتسويق بالنادى، ومحمد يوسف المدير الفنى للفريق.

وحرص أشرف على نصار على مطالبة اللاعبين باستعادة الانتصارات بعد الخسارة من الطلائع فى الجولة الاخيرة للمسابقة بهدفين دون رد، وحثهم على بذل كل جهد فى المباراة لتعديل مسار الفريق فى جدول المسابقة.

وكان البنك الأهلى قد أعلن نقل مبارياته لاستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر بدلا من كلية الشرطة بالعباسية، ويحتل البنك الأهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض 10 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمس مباريات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 5 ومازال لديه لقاء مؤجل.

ونجح البنك الاهلى من خلال لجنة التعاقدات فى التعاقد مع ثلاثة صفقات شتوية قبل غلق باب القيد هى محمد عصام لاعب المقاولون العرب ومحمد فتحى لاعب بيراميدز وكريم بامبو لاعب الزمالك والثنائى الأخير على سبيل الاعارة لنهاية الموسم .