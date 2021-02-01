شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. آية حسن لاعبة السلة: بحب النجرسكو ونفسى أكون مهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "آية حسن" لاعبة كرة السلة فى نادى سبورتنج والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



ايةحسن

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم والتلوين، فى وقت الفراغ برسم وألون.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

نجرسكو، والفراخ المشوية، بحب أعملهم جدا وبتكون الطريقة مختلفة ولذيذة.

من نجمك المفضل؟

أحمد حاتم



اللاعبة مع اسماعيل احمد

من مطربك المفضل ؟

الكندى على غاتى، بحب كل أعماله وبتابعها.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

كنت أتمني أكون مهندسة.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟

التجاهل و لو تمادي ، بتنرفز ، وممكن أعلى صوتى عليه



اية لاعبة سبورتنج

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

نيللي كريم لأنها بتهتم بالرياضة

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال مريح و عملي



لاعبة سبورتنج

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رجل رياضي عامة و يفضل يكون من نفس التخصص عشان يكون متفهم حبي للباسكت

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

هرفض .. و هو اكيد حيتفهم