شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال يشارك فى أول تدريب مع بيراميدز استعدادًا لمواجهة إنبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المدافع الشاب أسامة جلال لأول مرة فى تدريبات فريق بيراميدز صباح اليوم، الاثنين، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، بعد إتمام انتقاله بالأمس لصفوف النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة إنبي الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة 11 من الدوري الممتاز.

وأنهى بيراميدز صفقة انتقال أسامة جلال قائد المنتخب الوطني الأولمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو الصيف المقبل فى اليابان، ليصبح لاعبا فى صفوف بيراميدز بداية من انتقالات الشتاء.

وشارك أسامة جلال في التدريب الأول للفريق بعد قيده محليا وأفريقيا، وسط حفاوة بالغة من لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والترحيب باللاعب الشاب.