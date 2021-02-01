شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة: باسم مرسى صفقة استثمارية وبيعه بعد موسمين على طريقة مروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد هويدى، مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، أن انتقال باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى لفريقه صفقة استثمارية، وقال وليد هويدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نحن نادٍ استثمار نجحنا فى بيع مروان حمدى للزمالك بمبلغ يفوق العشرة ملايين جنيه، وتعاقدنا مع باسم مرسى بمبلغ زهيد وبعد نهاية عقده المقدر بموسمين ونصف الموسم سوف نبيعه بمبلغ كبير".

وأضاف وليد هويدى، "نهدف للاستثمار، بالطبع لتحقيق نتائج جيدة فى الدورى، ونسير بخطى ثابتة فى الاتجاهين".

ونجح مسئولو نادى المقاصة فى التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم الزمالك والإنتاج الحربي، بعد شراء عقده من الفريق الحربى، فى اليوم الأخير من باب الانتقالات الشتوية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الفيومى فى الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

وجاء تعاقد المقاصة مع باسم مرسى من أجل تدعيم خط الهجوم بعد بيع مهاجمه مروان حمدى للزمالك وانتقال رجب عمران بديله فى خط الهجوم إلى سيراميكا.

وأنهى المقاصة صفقة شراء باسم مرسى مقابل مليون جنيه، خاصة أنه يتبقى 6 أشهر فى عقد مرسى مع الإنتاج، بينما وقع اللاعب لمدة موسمين ونصف الموسم.

وحصل المقاصة على 13 مليون جنيه نقدا نظير بيع مروان حمدى للزمالك، بخلاف 15% نسبة عائد البيع حال لإقدام الزمالك على بيع اللاعب فى المستقبل.

ورشح إيهاب جلال، المدير الفنى للمقاصة، باسم مرسى لتدعيم هجوم الفريق الفيومي، لقناعته بقدرات اللاعب، بعدما سبق له تدريبه عندما كان مدربا لفريق الزمالك.