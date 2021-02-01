شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: السوشيال ميديا تتحكم فى الأندية.. والدورى الفرنسى أفضل لمصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، أن السوشيال ميديا أصبحت تتحكم فى الكرة المصرية، وهى التى تحركها فى الفترة الأخيرة، حيث يتأثر مسئولو بعض الأندية بما يتم نشره وتداوله عبر السوشيال وآراء الجماهير، كما أن هناك بعض اللاعبين يتم شراؤهم وفقا لتقييم السوشيال لهم، ومدى أدائهم فى مباريات الأهلى أو الزمالك، بدلا من النظر إلى مستواهم مع أنديتهم وعدد الأهداف التى سجلوها وكذلك التى تم صناعها .

وأضاف بلال، فى تصريحات تليفزيونية، أنه كان يتمنى انتقال مصطفى محمد إلى الدورى الفرنسى بدلا من التركى، لأن الفرنسى أفضل، خاصة أن التركى صعب، ويحتاج لسرعات، ولكن نتمنى لمصطفى محمد التوفيق بتركيا مع جالاطا سراى، أن يشرف مصر هناك .

وعن تقييمه لوالتر بواليا مع النادى الأهلى، قال أحمد بلال إن الأداء فى الجونة يختلف عن الأهلى، لأن الأحمر يحتاج أن يفكر اللاعب أولا قائلا "محتاج يشغل دماغه شوية"، كما أن طريقة لعبه فى الأهلى لابد أن تختلف عن الجونة.