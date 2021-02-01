شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة جنش مع مسئولى الزمالك بسبب مقدم العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمي الفريق بسبب مقدم تعاقده الذى كان يستحق السداد بشكل رسمي أمس، الأحد، وفقا لبنود التعاقد.

وجدد جنش عقده مع نادي الزمالك لمدة 3 سنوات ليستمر معداخل جدران قلعة ميت عقبة حتى عام 2024، فى إطار سياسة إدارة القلعة البيضاء بالحفاظ على قوام الفريق الحالي.

وطلب مسئولو نادي الزمالك من جنش الصبر حيث سيتم صرف مقدم تعاقده برفقة باقي اللاعبين خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري، رغم حلول موعد صرف المقدم بشكل رسمي.

ووافق جنش على طلب مسئولي الزمالك فورا، مؤكدا أنه سينتظر لحين صرف مقدم تعاقده بعد توافر المبلغ دون افتعال أي أزمات مع النادي.

وأصبح جنش من العناصر المهمة والمؤثرة في قوام فريق الزمالك، منذ انضمامه للقلعة البيضاء عام 2011 قادما من نادي الأوليمبي السكندري، وحصد العديد من الألقاب أبرزها الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي والدوري الممتاز وكأس السوبر المصري السعودي، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر 6 مرات.