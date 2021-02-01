شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: لسه بدرى على موسيمانى عشان يوصل لجوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى الأهلى والمنتخب السابق وسموحة الحالي، أن مانويل جوزيه مدرب الأهلى الأسبق لن يتكرر، ورغم أن موسيمانى قدم أداءً مميزاً مع الأهلى حتى الآن، إلا أنه لم يصل لمستوى جوزيه قائلا، "موسيمانى لسه بدرى عليه عشان يوضل لجوزيه، لسه بدرى شوية".

وأضاف ناجى أن جوزيه كان باكيدج متكامل، وحالة خاصة، وخليط من الذكاء والعبقرية، والقوة، والسيطرة، وكان شخصية يحبها كل الناس، ورغم أن كوبر كان مدرب ممتاز، وأجيرى مدرب جيد أيضا إلا أن جوزيه حالة خاصة.

وعن الحراس الأجانب وعودتهم للدورى المصرى أبدى ناجى تأييده لهذا القرار، موضحا أن أى كلام عن عودتهم تضعف فرص مشاركة الحارس المصرى لا معنى له قائلا "الكلام فى الموضوع ده أى هبد"، مشيرا إلى أن الأهلى لديه 3 حراس، والزمالك وكذلك بيراميدز، وبالتالى النادى الذى سيتعاقد مع حارس اجنبى سيكون فريق محتاج الى حارس قوى، فكيف تضعف فرص مشاركة المصريين.