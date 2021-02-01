شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير أكثر نجوم الأهلى الحاليين مشاركة بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى على "تويتر"، إن سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، هو أكثر لاعبى الجيل الحالى مشاركة ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية الحالية، التي ستنطلق، يوم الخميس المقبل، فى العاصمة القطرية الدوحة.



سعد سمير

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لسعد سمير، يصاحبها تعليق: "3 أيام على الانطلاق.. المشاركة الثالثة لمدافعنا سعد سمير في بطولة كأس العالم للأندية ليصبح أكثر لاعبي الجيل الحالي ظهورًا في المونديال".

ويعتبر النادى الأهلى أكثر الأندية الأفريقية مشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وشارك الأهلى فى 5 نسخ أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، كان المركز الثالث أبرز ما حققه الفريق الأحمر فى تاريخ مشاركاته بالبطولة، وقبل أن تُقام اليوم قرعة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2020، بمقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية، والتى تترقبها جماهير النادى الأهلى، لمعرفة منافس فريقهم ‏فى المباراة الأولى من البطولة، بعد تتويج المارد الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا الأخير على حسابه مواطنه وغريمه الزمالك، نستعرض تاريخ مشاركات الفريق الأحمر فى مونديال الأندية.

ونجح الأهلى في تسجيل 11 هدفًا فى جميع الفرق التى واجهها فى كأس العالم للأندية خلال الخمس المشاركات السابقة للمارد الأحمر فى مونديال الأندية، ويتواجد محمد أبوتريكة نجم النادى الأهلى، على قمة هدافى المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية، بـ4 أهدف، جاءت كالتالى: 3 خلال بطولة 2006، وهدف وحيد لعام 2012.

وفى الوصافة يأتى الأنجولى أمادوا فلافيو، نجم الأهلى السابق، حيث يمتلك 3 أهداف فى كأس العالم للأندية كثانى هدافى المارد الأحمر عبر التاريخ فى تلك المسابقة، ويأتي عماد متعب مهاجم الأهلى السابق، كثالث الهدافين للنادى الأهلى خلال مونديال الأندية بواقع هدفين سجلهم متعب فى شباك الخصوم، بينما أحرز السيد حمدى هدفا وحيدا، وبشكل عام فقد سجل الأهلى 11 هدفا واستقبل ضعفهم بواقع 22 هدفا، انتصر الأهلى خلال 3 مباريات وسقط فى 9 لقاءات خلال كأس العالم للأندية.