شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُقيد الأوروجويانى دييجو رولان فى القائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن الثنائى الجديد أسامة جلال والأورجويانى دييجو رولان تم قيدهما فى القائمة الأفريقية استعدادا للمرحلة الجديدة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستعد بيراميدز لمواجهة نادى راسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى فى دور الـ32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقام مباراة الذهاب يوم 14 فبراير الجارى فى أبيدجان، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 21 من نفس الشهر

وتعاقد بيراميدز فى آخر أيام انتقالات الشتاء مع الثنائى أسامة جلال من نادى إنبى والنجم الدولى الأوروجويانى دييجو رولان لدعم صفوف ألفريق فى ألفترة المقبلة.

الأوروجويانى دييجو رولان صاحب الـ27 عاما، مهاجم منتخب أرووجوأى وفريق مالاجا الإسبانى، شارك فى 25 مبارة دولية مع منتخب أوروجوأى سجل خلالها أربعة أهداف، كما شارك رولان مع منتخب بلاده فى كوبا أمريكا 2015 و2016، ثم انتقل اللاعب إلى الدورى الإسباني.

وشارك دييجو رولان مع منتخب بلاده فى بطولة كأس العالم، ويمتلك اللاعب خبرات كبيرة فى خط الهجوم مما سيجعله اضافة لفريق بيراميدز خلال ألفترة المقبلة، وقامت الصفحة الرسمية لبيراميدز بالإعلان عن اللاعب واستعراض بعض مهاراته.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادى راسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى فى دور الـ32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 14 فبراير الجارى فى أبيدجان، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 21 من نفس الشهر.