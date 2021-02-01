شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تجرى مسحة كورونا استعدادا لمواجهة الدحيل في المونديال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت بعثة الأهلي الموجودة فى قطر مسحة طبية جديدة ظهر اليوم، الاثنين، داخل مقر الإقامة، فى ظل الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة للتصدى لفيروس كورونا؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الثاني أمس، الأحد على ملعب الجامعة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وخططية قوية، وركز الجهاز الفني خلال المران على تدريبات الكرة، استعدادا لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى11 فبراير الجاري.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه وسبق له تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.