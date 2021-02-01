لاعب الدحيل: نعمل لنفاجئ الجميع بالفوز على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد المعز علي قائد فريق الدحيل القطري، أنهم يستعدون لتقديم مستوى مميز أمام الأهلي من أجل التأهل لنصف النهائي وملاقاة بايرن ميونيخ الألماني خلال منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الدحيل لملاقاة الأهلي في كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير الجاري.

وقال قائد الدحيل في تصريحات للموقع الرسمي لناديه "الدحيل جاهز لمونديال الأندية وهي المرة الأولى للنادي ومعظم اللاعبين، الجميع متشوق خاصة واننا سنواجه الأهلي بطل افريقيا ونحن سنلعب ونمثل الدولة، هذا الأمر سيجعلنا نستعد بالدرجة المثالية لتشريف دولتنا وشعار الدحيل".

وأكمل "ظهورنا الاول في هذه البطولة يمنحنا الحماس لكي نقدم أنفسنا بالشكل المطلوب وسنظهر بصورة مغايرة عن التي ظهرت في الفترة الماضية لان مستوى جميع الأندية المشاركة سيكون عالياً ونحن بدورنا يجب أن نكون في نفس المستوى".

وصرح "في مواجهة الأهلي سنقدم كل ما يجعلنا نفاجئ جماهيرنا بتحقيق الفوز والوصول للدور نصف النهائي لملاقاة بايرن ميونيخ".

وأكمل "هذه نسخة جديدة وفي النسخة الماضية شارك نادي السد ووجد مساندة كبيرة من كل الجماهير القطرية ونحن الآن نشارك وننتظر دعم كل جماهير الكرة القطرية لاننا لا نمثل فريقنا فقط بل نمثل كل قطر".

واختتم "ننتظر المساندة الجماهيرية والجمهور هو اللاعب رقم 12 وبتواجدهم ومؤازرتهم سنقاتل داخل الملعب من أجل ترك بصمة واضحة في هذه البطولة".