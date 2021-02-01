طريق الأهلي بالمونديال.. الثنائي المصاب بكورونا ضمن قائمة بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ضمت قائمة فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لبطولة كأس العالم للأندية، المقررة في قطر في فبراير الجاري، اللاعبين ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز، رغم إصابتهما بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين قوائم فرق كأس العالم للأندية، التي تقام بمشاركة ستة فرق في الفترة ما بين الرابع و11 من فبراير الجاري.

ويستهل بايرن ميونخ بطل أوروبا، مشواره في مونديال الأندية اعتبارا من الدور قبل النهائي في الثامن من فبراير، وسيلتقي الفائز في مباراة الدور الثاني المقررة يوم الخميس المقبل بين الدحيل، ممثل قطر صاحبة الضيافة، والأهلي بطل أفريقيا.

وأظهرت الفحوص قبل أيام إصابة جوريتسكا ومارتينيز بعدوى فيروس كورونا المستجد، ويخضع اللاعبان للعزل حاليا.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان اللاعبان سيتمكنان من السفر مع الفريق إلى قطر مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد المباراة المقررة أمام هيرتا برلين مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وغاب عن قائمة بايرن ميوخ، جوشوا زيركزي وكريس ريتشاردز، حيث يتوقع رحيلهما عن الفريق البفاري بعقود إعارة في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ويتوقع انضمام زيركزي إلى بارما الإيطالي وريتشاردز إلى هوفنهايم الألماني.