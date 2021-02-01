عبدالفضيل لمصراوي: لدي ذكرى مؤلمة مع الأهلي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

عاد الأهلي من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد غياب 7 نسخ منذ أخر ظهور له في عام 2013 بالمغرب، ليستعد لظهوره الأول أمام الدحيل القطري في المونديال المقام بالدوحة.

ويُعد شريف عبدالفضيل مدافع الأهلي السابق أحد الذين شاركوا مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية، وتواجد في نسخة 2012 وكذلك نسخة 2013.

وقال عبدالفضيل في تصريحات لـ"الخليج 365" "اللعب في المونديال شىء يظل في الذاكرة والتاريخ، مشاركة الأهلي في المونديال تكليل لمجهود السنوات الماضية، مونديال الأندية هو عبارة عن بطولة قارات مصغرة".

وأكمل "الأهلي لا يلعب بإسمه أو اسم مصر فقط لكن يشارك ممثلا عن قارة بأكملها، ولذلك يجب على اللاعبين أن يضعوا هذا الأمر في عين الاعتبار ويقدموا مستوى مشرف".

وأضاف "الأهلي لديه مسؤولية ومهمة صعبة وكبيرة لكونك تتواجه فرق تختلف عنك في طريقة اللعب، الدحيل فريق قوي ومنظم ويمتلك محترفين مميزين، الدوري القطري قوي".

وأضاف "الأهلي يجب أن يحقق الفوز ويعبر لملاقاة بايرن ميونخ، وأن يضع في حساباته المضي قدما لأبهعد الحدود في البطولة لأن كرة القدم لا تعرف المستحيل طالما انك تواجهه بـ11 لاعب أمام 11".

واستمر "اللعب في قطر وسط الجالية المصرية وشعبية الأهلي هناك يعطيك دافع، لقد شاهدنا الاحتفالات التي كانت في المطار وقت استقبال البعثة، الجماهير سعيدة بتواجد الأهلي في قطر".

وصرح "لقد شاركت مع الأهلي في نسختي 2012 و2013، الأولى كانت تحت قيادة حسام البدري، فزنا بمباراة وخسرنا أخرى، لكن النسخة الثانية لم تكن على ما يرام".

وقال "لقد تعرضت للإصابة وكذلك محمد أبوتريكة وسيد معوض بسبب مباراة ودية هناك قبل البطولة، تلك النسخة لم تكن جيدة على الإطلاق، ذكرياتي في تلك النسخة مؤلمة".