بلال: طريقة جوارديولا لا تناسبنا.. وبواليا متأثر بالضغوطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد بلال مهاجم منتخب مصر والأهلي السابق أن مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" لها دور هام ومؤثر في رفع لاعب وإذلال آخر، مضيفًا أن طريقة لعب المدرب الكتالوني بيب جوارديولا لا تتناسب معنا في مصر.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال بلال: "السوشيال ميديا ترفع لاعبين وتذل آخر، لدينا قلة في المهاجمين رقم 9 في مصر".

وأضاف: "لاعب مثل والتر بواليا جاء إلى الأهلي بسبب السوشيال ميديا، طريقة لعب الجونة مختلفة تمامًا عن الأهلي، فكيف تم التعامل مع الصفقة وهل إمكانياته تتناسب مع الأهلي أم لا؟ بواليا متأثر بالضغوطات".

وتابع مهاجم الأهلي السابق: "نفس الأمر مع الزمالك عندما تعاقد مع مروان حمدي، الإدارة تعاقدت معه لتعويض غياب مصطفى محمد فهل إمكانياته مناسبة للفريق أم لا؟".

وواصل: "طريقة اللعب التي يعتمد عليها معظم المدربين في مصر حاليًا هي 4-3-2-1 وهي التي حقق بها جوارديولا العديد من البطولات مع برشلونة في وجود مجموعة من اللاعبين كانت قادرة على تنفيذ خطته، لكن في مصر الأمر مختلف".

وعن تعاقد الزمالك مع سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، قال بلال: "الجزيري لاعب جيد، نفس السؤال هل شخصيته ستتناسب مع الزمالك أم لا، هل سيتحمل الضغوطات أم لا، أعتقد أن إمكانياته كلاعب جيدة وستتناسب مع النادي الأبيض".

وأتم: "مروان حمدي مختلف عن الجزيري بعض الشئ، أعتقد أن الأخير مهاراته أكتر، مروان لاعب داخل الـ18".