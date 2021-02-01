طبيب الزمالك: لم اجتمع مع مروان حمدي والجزيري بعد لتحديد جاهزيتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك، حالة الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق، مشيراً إلى أنه لم يجتمع مع مروان حمدي وسيف الدين الجزيري الوافدان الجديدان للفريق الأبيض.

وأعلن الزمالك عن ضم الثنائي مروان حمدي من مصر المقاصة، وسيف الدين الجزيري من المقاولون العرب.

وقال أسامة في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "شيكابالا اشتكى من الام في الظهر وقررنا اراحته وعدم المجازفة به، والمثلوثي التحم مع احد اللاعبين في المران، وبعد الاشعة تبين أنه يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة، ولكن الأمر بسيط ولا يدعو للقلق".

وعن حالة الثنائي الجديد للفريق: "لم اجتمع مع مروان حمدي وسيف الدين الجزيري بعد، ولكنهم شاركوا مع فرقهم خلال المباريات الأخيرة وسنحدد مدى جاهزيتهم عندما اجتمع بهم، وخلال مباراة المقاصة قلت أن مروان حمدي من اللاعبين الذين يتميزون بالقوة البدنية ولم أكن أعرف أنه سينضم للفريق".