بث مباشر | مشاهدة مباراة العربي وكاظمة في الدوري الكويتي stc

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “العربي وكاظمة” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 1-2-2021 ضمن الجولة الثانية من الدوري الكويتي.

ينقل بث مباشر مباراة “العربي وكاظمة” على قناة الكأس القطرية 1، بصوت المعلق “منتصر الازهري”، كما ينقل على قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق “طارق الملا”.

وتقام مواجهة العربي وكاظمة على استاد صباح السالم، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش، 15:35 بتوقيت مصر، 16:35 بتوقيت السعودية.

تفادى العربي خسارة مؤكدة في الجولة الأولى أمام “الكويت”، بعدما تعادل بهدفٍ لمثله في الدقائق الأخيرة من المباراة وبالتحديد في الدقيقة (86).

ويأمل نادي العربي في تحقيق الفوز على كاظمة اليوم أو على الأقل الخروج بنتيجة إيجابية، ليتخلص بذلك من أصعب المواجهات في الدوري الكويتي.

في المقابل، تلقى كاظمة خسارة صعبة أمام “السالمية” بنتيجة (2-1)، وقدم اداءً باهتًا أقلق به جماهيره قبل المواجهة المرتقبة اليوم مع العربي.

وسيسعى كاظمة لتثبيت أقدامه بالفوز على العربي من أجل استعادة ثقة لاعبيه التي فُقدت في الجولة الأولى خاصة وان الموسم ما زال طويلاً.

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