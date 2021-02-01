الامارات | مفاجأة.. الجزيرة يفسخ عقد عموري

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الجزيرة يفسخ عقد عموري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة عن فسخ عقد اللاعب عمر عبدالرحمن مع الفريق رسمياً حسب ما ذكر النادي على حسابه الرسمي في "تويتر".

وذكر النادي أن: "يعلن نادي الجزيرة عن انهاء تعاقده مع اللاعب عمر عبدالرحمن بالتراضي، وتتوجه اسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية للفريق‬⁩ وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية".

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