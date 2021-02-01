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الامارات | مفاجأة.. الجزيرة يفسخ عقد عموري

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة عن فسخ عقد اللاعب عمر عبدالرحمن مع الفريق رسمياً حسب ما ذكر النادي على حسابه الرسمي في "تويتر".

وذكر النادي أن: "يعلن نادي الجزيرة عن انهاء تعاقده مع اللاعب عمر عبدالرحمن بالتراضي، وتتوجه اسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية للفريق‬⁩ وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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