الامارات | مفاجأة.. الجزيرة يفسخ عقد عموري

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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الجزيرة يفسخ عقد عموري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة عن فسخ عقد اللاعب عمر عبدالرحمن مع الفريق رسمياً حسب ما ذكر النادي على حسابه الرسمي في "تويتر".
وذكر النادي أن: "يعلن نادي الجزيرة عن انهاء تعاقده مع اللاعب عمر عبدالرحمن بالتراضي، وتتوجه اسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية للفريق وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية".
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