الامارات | تصريح غريب من محمد صلاح رغم إحرازه هدفين.. ويعلن خوفه من الغرامة

شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح غريب من محمد صلاح رغم إحرازه هدفين.. ويعلن خوفه من الغرامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد النجم المصري محمد صلاح تقنية الفيديو رغم إحرازه هدفين مع ليفربول قاد بهما "الريدز" للفوز على وست هام 3-1، أمس الأحد في الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" إنه: "لا أحب الفار، إنها تقتل متعة كرة القدم في رأيي، في بلدان أخرى يمنحون المهاجم مسافة أكبر عند احتساب التسلل، لا أريد أن يتم تغريمي، لكن رأيي هو أنني لا أحب هذه التقنية".

وأوضح متصدر لائحة هدافي الدوري الإنجليزي: "حققنا فوز جيد لنا، وانتصار ثان على التوالي خارج الملعب، خصوصاً أن وست هام فريق صعب، وخاضوا مباراة جيدة، سجلت بعض الأهداف أمامهم.. يجب أن نواصل الفوز، كانت مسؤولية كبيرة في غياب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو عن التشكيل الأساسي".

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