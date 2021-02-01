الامارات | تطورات جديدة في عقد ميسي المسرّب.. "مكافأة الوفاء"!

شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في عقد ميسي المسرّب.. "مكافأة الوفاء"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ال موندو" الكاتالونية عن تطورات جديدة في الملف الذي فجرته أخيراً حول تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تم توقيعه عام 2017 وتجاوزت قيمته 555 مليون يورو لأربعة مواسم (138 مليون يورو راتب سنوي متضمنا المتغيرات).

وعلى الرغم من تهديدات نادي برشلونة باللجوء إلى القضاء بسبب الكشف عن تفاصيل عقد ميسي إلا أن الصحيفة الكاتالونية واصلت كشف المزيد من الأسرار، وقالت إن عقد ميسي الأخير الذي يضم رواتب وحوافز، يشمل أيضا بندا سريا يسمح له بالحصول على 66 مليون يورو كمكافأة له على وفائه لفريق برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي تسلم بالفعل 33 مليون يورو في شهر يوليو الماضي وسيحصل على مثلها في نهاية الموسم الحالي حتى لو غادر برشلونة ولم يجدد عقده.

يذكر أن علاقة ميسي مع برشلونة ستنتهي في يونيو المقبل وسط أنباء حول انتقاله إلى فريق مانستر سيتي الإنجليزي للعب تحت قيادة مدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا أو الالتحاق بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى جانب زميله السابق وصديقه البرازيلي نيمار.

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