شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلي يواجه سموحة اليوم في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، نادي سموحة، اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء على صالة سموحة بالإسكندرية، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية في البطولة.

وكان الأهلي قد سافر إلى الإسكندرية أمس، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمباراة، حيث عقد حمدي الصافي المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين لمراجعة خطة اللعب والتعليمات الفنية الختامية قبل اللقاء.

وحقق الأهلي الفوز في جميع المباريات السابقة، على حساب فريق دلفي في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، ثم الزمالك في الجولة الثانية بنتيجة 3-1، ثم فاز على الطيران بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة، وفاز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، وفي المباراة الماضية فاز على فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0.