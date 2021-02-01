شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في المونديال| مسحة طبية جديدة للبعثة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجرى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المتواجدة في قطر، مسحة طبية جديدة اليوم، الاثنين، داخل مقر إقامتها

تأتي تلك الخطوة في ظل الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

كان الأهلي خاض مرانه الثاني، أمس الأحد، على ملعب الجامعة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وخططية قوية، وركز الجهاز الفني خلال المران على تدريبات الكرة؛ استعدادا لمواجهة الدحيل القطري، الخميس المقبل، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الحالي.

المعروف أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه وسبق له تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.