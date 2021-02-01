شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يكشف القائمة النهائية للأهلي في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الدولي «فيفا» عن قائمة الأهلي النهائية والتي تضم 23 لاعبا في مونديال الأندية بقطر.

وخرج من القائمة رامي ربيعة الذي لم يرافق البعثة، إلى جانب الثلاثي وليد سليمان ومحمود وحيد والحارس حمزة علاء، الذين فضل الجهاز الفني اصطحابهم مع الفريق.

وضمت القائمة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.