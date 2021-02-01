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وزير الشباب والرياضة يتفقد الملعب الجديد بحديقة الطفل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه نائب محافظ القاهرة والدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ملعب كرة قدم خماسي بحديقة الطفل.

تفقد صبحي ملعب الكرة بعد الانتهاء منه، وتركيب أعمدة الإنارة الخاصة به، مع الانتهاء من تركيب الشبك الخاص بالملعب.

أكد صبحي أنه تابع بنفسه الانتهاء من ملعب الكرة لخدمة زائري الحديقة بعد افتتاحها، حيث تعتبر الحديقة متنفساً لساكني المنطقة، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل دائما من أجل توفير أفضل خدمه للمواطنين.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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