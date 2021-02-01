شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يتحدث عن فرص لحاقه بمباراة الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالته واقترابه من العودة قريبًا إلى التدريبات الجماعية، بعد اجتيازه برنامج العلاج الطبيعي خلال الساعات الماضية؛ للتعافي من آلام العضلة الخلفية التي شعر بها أثناء المشاركة في مباراة بيراميدز الأخيرة قبل السفر إلى الدوحة.

وقال: «الأمور تسير بشكل جيد جدًا، وأمس بدأت تدريبات الجري الخفيف، وإن شاء الله سأكون موجودًا في مباراة الدحيل، وبالطبع المشاركة في كأس العالم للأندية أمر يدعو للفخر، خاصة أنها أكبر بطولة على مستوى الأندية؛ لأنها تضم أبطال القارات، وكلها فرق قوية جدا».

وأشار هاني إلى أن الأهلي يشارك في المونديال ممثلًا عن إفريقيا كلها، وليس مصر فقط، وهو ما يشعل حماس الجميع من أجل تقديم عروض قوية تليق بأحلام وطموحات جماهير الأهلي العظيمة.

وأضاف: «ندرس فريق الدحيل القطري بشكل جيد ورصدنا نقاط القوة والضعف في صفوفه، وتركيزنا بالكامل في هذه المواجهة، ولا نفكر على الإطلاق في مباراة بايرن ميونيخ الألماني، ولدينا رغبة شديدة في تخطي عقبة الدحيل أولا؛ من أجل استكمال المشوار بنجاح».

وواصل: «بالطبع مباراة بايرن ميونيخ - حال مواجهته - تبقى تاريخية ولها حسابات أخرى، ولكن هذا الأمر محظور تماما التفكير فيه في الوقت الراهن، خاصة أننا اعتدنا في الأهلي على السير خطوة خطوة، وبوصلة تركيزنا الآن موجهة إلى مباراة الدحيل القطري فقط».

واختتم هاني تصريحاته بالتأكيد على فخر لاعبي الأهلي واعتزازهم بجماهيرهم الوفية التي حضرت إلى مطار الدوحة لاستقبال الفريق، مشددًا على أن الفريق يفتقد بشدة جماهيره العظيمة، ويتمنى عودتها إلى الملاعب من جديد، واستمرار دعمها الذي يمنح الفريق الكثير من الثقة والدوافع للفوز بالبطولات وتحقيق الأرقام القياسية.