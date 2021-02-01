بطولة انكلترا: كلوب يعوّل على صلاح "المدهش" للحاق بمانشستر سيتي

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لندن: يعوّل مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على هداف الفريق المصري محمد صلاح الذي وصفه بـ"المدهش"، بعد ثنائيته الرائعة الأحد في مرمى وست هام، في الصراع على الصدارة واللقب مع مانشستر سيتي في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويخوض ليفربول الاربعاء مباراة سهلة نسبيا على ارضه مع برايتون ضمن المرحلة الثانية والعشرين التي تفتتح الثلاثاء باربع مباريات، بعد ان نهض من كبوته قبل 10 ايام عندما سقط على ملعب "أنفيلد" امام بيرنلي المتواضع صفر-1 ليلحق به الاخير اول خسارة في قلعته منذ نيسان/ابريل عام 2017 لم يسقط خلالها الفريق الاحمر في أي من مبارياته الـ69.

ونجح ليفربول في العودة من توتنهام بالفوز 3-1 منتصف الاسبوع قبل ان يتغلب على وست هام 3-1 الأحد ليحيي آماله بالاحتفاظ باللقب المحلي الذي حققه الموسم الماضي للمرة الاولى منذ عام 1990.

وبعد أن صام عن التهديف في ست مباريات تواليا، نجح الفرعون المصري صلاح في تسجيل ثنائية رائعة في مرمى وست هام، وجاء الهدف الاول بعد مجهود فردي داخل المنطقة وتسديدة لولبية من زاوية ضيقة سكنت اعلى شباك الحارس البولندي لوكاش فابيانسكي، قبل ان يسجل احد اجمل اهداف الموسم حتى الان اثر هجمة مرتدة سريعة بدأها ترنت الكسندر ارنولد امامية طويلة باتجاه السويسري شيردان شاكيري ومنه داخل المنطقة باتجاه صلاح الذي روّضها بطريقة رائعة وغمزهما بحركة فنية داخل الشباك، رافعا رصيده الى 15 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

لكن الاهم من ذلك، بات صلاح اول مهاجم يسجل 20 هدفا لليفربول في مختلف المسابقات على مدى اربعة مواسم تواليا منذ اسطورة النادي الويلزي إيان راش الذي حقق هذا الانجاز ست مرات تواليا من موسم 1981-82 الى موسم 1986-87.

ونوّه كلوب بصلاح بقوله "انه لاعب مدهش. ما فعله عندما تلقى كرة شاكيري كان مدهشا. لمسته الاولى لترويض الكرة لا تُصدق".

وتابع "الهدف الاول ذكي جدا، اعتقد بان فابيانسكي لم يرَ الكرة لأن المساحة امامه كانت مكتظة".

واضاف "خاض صلاح مباراة رائعة، تمريراته كانت جيدة وقدرته على السيطرة على اللعب ايضا".

ويريد ليفربول الفوز على برايتون قبل لقاء القمة المرتقب الذي يستضيف فيه مانشستر سيتي المتصدر الاحد المقبل على ملعب "انفيلد"، علما بان الاخير يتقدم عليه بفارق 4 نقاط مع مباراة مؤجلة.

وأكد كلوب بان فريقه لم يستسغ عدم فوزه في خمس مباريات تواليا قبل انتصاريه الأخيرين وقال في هذا الصدد "هؤلاء الشبان يشكلون مجموعة رائعة. ليسوا سعداء عندما تغيب النجاحات عن الفريق. لديهم دائما السلوك الجيد".

-سيتي القياسي-

بدوره يخوض مانشستر سيتي مباراة سهلة نسبيا على ملعبه ضد بيرنلي في مباراة قد تشهد عودة هدافه التاريخي سيرخيو اغويرو الغائب مؤخرا بسبب اصابته بفيروس كورونا وقد غاب عن العديد من مباريات فريقه هذا الموسم بسبب الاصابة ايضا. في المقابل يستمر غياب صانع الالعاب البلجيكي المؤثر كيفن دي بروين بداعي الاصابة.

وحقق مانشستر سيتي رقما قياسيا من الانتصارات المتتالية بفوزه في اخر 12 مباراة في مختلف المسابقات، معادلا بالتالي رقم ارسنال بين آب/اغسطس وتشرين الاول/اكتوبر عام 2007.

في المقابل، سيحاول مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني استعادة نغمة الانتصارات بعد سقوطه المفاجىء على ملعبه امام شيفيلد يونايتد 1-2 الاسبوع الماضي، ثم تعادله سلبا خارج ملعبه مع ارسنال ما جعله يتنازل عن المركز الاول لجاره، وذلك عندما يستضيف ساوثمبتون صاحب الاداء المتراجع في الاونة الاخيرة التي شهدت خسارته آخر ثلاث مباريات له في الدوري.

- دربي لندن-

وتبرز مباراة دربي لندن بين توتنهام وتشلسي الخميس. فالاول وبعد ان كان طرفا اساسيا في الصراع على اللقب الشهر الماضي، تراجع مستواه بعد ذلك وتلقى خسارتين في اخر مباراتين، لكن الضربة الاقوى له خسارة جهود هدافه هاري كاين الذي تعرض للاصابة في كاحليه في المباراة ضد ليفربول وسيغيب عن الملاعب لاسابيع قليلة كما اعلن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

اما تشلسي، فحقق اول فوز رسمي له بقيادة مدربه الجديد توماس توخل الذي حل بدلا من فرانك لامبارد المقال اثر تغلبه على بيرنلي بهدفين الاحد بعد ان تعادل في اول مباراة مع الالماني ضد ولفرهامبتون منتصف الاسبوع الماضي.

ويملك كلا الفريقين 33 نقطة في المركزين السادس والسابع وبالتالي هما في حاجة ماسة الى النقاط اذا ما ارادا دخول صراع البطاقات المؤهلة الى المسابقات الاوروبية الموسم المقبل.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي شيفيلد يونايتد مع وست بروميتش ألبيون وولفرهامبتون مع أرسنال، ونيوكاسل يونايتد مع كريستال بالاس، وفولهام مع ليستر سيتي، ليدز يونايتد مع إيفرتون، وأستون فيلا مع وست هام.