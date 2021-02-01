شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: مقهور على مستوى أحمد الشناوى.. ولمنتقدى إكرامى: إحنا مش ملايكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى سموحة، أنه سعيد بمستوى حراس المرمى فى مصر بالوقت الحالي، مثل محمد الشناوى ومحمد أبوجبل، ويظهر على أدائهما مدى الجهد المبذول من المدربين، فالشناوى بعد العودة من أمم أفريقيا تطور أداؤه، وأبو جبل يظهر تميزه من خلال المنافسة مع جنش وعواد، قائلا "سعيد بالشناوى وأبو جبل. "

وأضاف ناجى، فى تصريجات لبرنامج be on time، أن شريف إكرامى حارس ممتاز، مع بيراميدز، ولديه تحد، وأوجه رسالة إلى منتقديه "أننا لسنا ملائكة"، ونلاحظ أن الأخطاء غير متكررة، وتحدث على فترات طويلة قائلا "إحنا مش ملايكة".

وتابع مدرب حراس سموحة، "محدش يكلمنى عن أحمد الشناوى، عشان أنا مقهور، وتعجب ناجى من استسلام أحمد الشناوى مع فريق بيراميدز، وعدم استفزازه فنيا، قائلا، "مش عارف هو مستسلم ليه، لأنه مش جاى بكام مليون وخلاص عشان يقعد، كده خسارة لمنتخب مصر لأنه لابد أن يقاتل ويحارب ومحتاج يعمل "فوقان".

وتطرق أحمد ناجى إلى محمد عبد المنصف وأدائه المميز مع وادى دجلة،، وأبدى إعجابه بمستوى الحارس رغم سنه، وأنه يذكره بالحضرى من إصرار وتحدى دون النظر الى عامل السن .

وبالنسبة للحضرى قال ناجى إنه يحتاج إلى دراسة أكاديمية خاصة على يد متخصصين حتى ينجح فى المستوى الترديبى مثلما نجح فى الملاعب، خاصة أنه لديه مخزون كبير من الخبرات.