شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة المثلوثى بجزع فى الرباط الداخلى للركبة من الدرجة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إن التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للفريق، خضع لأشعة على الركبة، وأثبتت تعرضه لجزع من الدرجة الأولى فى الرباط الداخلى للركبة، الأمر الذى سيؤدى لغياب اللاعب عن تدريبات فريقه والمشاركة فى المباريات لحين شفاءه من الإصابة.

وأضاف طبيب الزمالك فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن حمزة المثلوثى يحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين أسبوع لـ 10 أيام، بعدها يتمكن اللاعب من المشاركة فى التدريبات.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره غزل المحلة، في المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد الغزل بمحافظة الغربية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.