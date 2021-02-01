شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يكمل مسلسل "هجرة الكبار" من الإنتاج بعد قناوى وعامر ودويدار والبدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الشتوى انضمام باسم مرسى لاعب الإنتاج الحربى لصفوف مصر المقاصة لمدة ثلاثة مواسم لينضم لكتيبة النجوم الكبار الذين رحلوا عن صفوف الإنتاج فى صفوف الميركاتو الصيفى السابق حيث رحل عن الفريق لاعبون ذو خبرات كبيرة، مثل أحمد شديد قناوى الظهير الايسر الذى انضم للمصرى البورسعيدى بعد نهاية عقده مع الإنتاج وعامر عامر حارس المرمى الذى وافق الإنتاج على بيعه لنادى سيراميكا فى ظل قرب انتهاء تعاقده مع النادى وكذلك محمود البدرى لاعب خط الوسط الذى رحل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج كما رحل فى الميركاتو الشتوى الأخير أحمد دويدار لصفوف نادى زد وأخيراً باسم مرسى الذى رحل للمقاصة فى ظل نهاية عقده مع الإنتاج بنهاية الموسم الجارى.

ويختتم اليوم الإثنين فريق الإنتاج الحربى بقيادة حمادة صدقى استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر غدٍ الثلاثاء على استاد خالد بشارة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه ثم يعلن حمادة صدقى قائمة المباراة التى تتوجه للغردقة لدخول معسكر مغلق هناك استعدادًا للمباراة.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة بداية من مواجهة الجونة، بعدما قرر المجلس تجميد مستحقات اللاعبين وتغريم محمد بازوكا لاعب الفريق، 100 ألف جنيه، بعد تعرضه للطرد أمام المصري البورسعيدي فى الجولة العاشرة لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز المصري على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري ، سجل أوستين أموتو، وأحمد حامد "شوشة"، وأحمد رفعت أهداف المصري في اللقاء.

فوز المصري رفع رصيده إلى النقطة الـ16 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الخامسة في المركز الـ18 والأخير.

الفوز هو الثاني للمصري على التوالي لأول مرة هذا الموسم، والرابع إجمالا، فيما هي الخسارة السادسة للإنتاج الحربي، والثانية رفقة حمادة صدقي مدربه الجديد في ثاني مبارياته.