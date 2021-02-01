شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يظهر اليوم فى مران الزمالك الجماعى لأول مرة بعد عودته للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر أيمن حفني، صانع ألعاب الزمالك، في التدريبات الجماعية لفريقه لأول مرة، اليوم الأثنين، بعد عودته لصفوف القلعة البيضاء بشكل رسمي في يناير الجاري، وتواجد أيمن حفني في مقر نادي الزمالك أمس الأحد، وعقد جلسة مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض، للحديث عن المرحلة المقبلة، قبل المشاركة في التدريبات بشكل طبيعى.

وطلب باتشيكو من أيمن حفني العمل على سرعة استعادة مستواه، وبذل قصارى جهده خلال التدريبات من أجل عودة لياقته البدنية والتي ستساعده في العودة للملاعب والمشاركة مع الفريق في المباريات المحلية والأفريقية.

وشدد باتشيكو خلال حديثه مع أيمن حفنى على أن استعادة المستوى واللياقة البدنية شرط الحصول على فرصة المشاركة مع الزمالك، لافتًا إلى أنه سيضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار، وأنه مطالب ببذل جهد مضاعف في التدريب حتى يتمكن من الحصول على الفرصة قبل انتهاء مدة تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وأكد أيمن حفنى لباتشيكو أنه سيبذل قصارى جهده لينال ثقة الجهاز الفني للزمالك ومساءلة المشاركة من عدمه أمر يخص المدير الفني وحده، مشددا على عدم مطالبته نهائيا بالمشاركة في المباريات وأنه تحت أمر الفريق سواء داخل الملعب أو خارجه.

فى سياق آخر، قال أيمن حفنى لاعب الزمالك إن جيل الفريق الأبيض الحالى يستحق التتويج ببطولة الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا، موضحا أن قوام الفريق يضم كوكبة مميزة من اللاعبين القادرين على إسعاد الجماهير.

وأضاف حفنى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك : "لم أرد الرحيل عن الزمالك والآن هدفى إنهاء مسيرتى بالقميص الأبيض وعبد الحليم على أول من تحدث معى وأخطرنى بأن إدارة نادى الزمالك تنتظرنى والحمد لله عودتى لبيتى".