شكرا لقرائتكم خبر عن السمرى: "هنفتح العضويات بالزمالك..وتوقيع البروتوكول مع الإنتاج الحربى مفاجأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك أن توقيع البروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربى لإنشاء ستاد للزمالك وفرع أكتوبر، جاء في توقيت مناسب ، خاصة أن الأرض كان من الممكن أن يتم سحبها من النادى، وكشف السمرى أن التفاصيل الخاصة بالتصميمات وأهم المنشآت التي ستضمنها النادى، مازالت غير واضحة، ولكن سيكون هناك مبنى اجتماعى و ادارى وستاد بالإضافة الى بعض الملاعب، مضيفا: "من المقرر أن يتم خلال الأسبوع المقبل إبلاغنا بالتصميمات التي سيتم الاستقرار عليها".

وقال عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك خلال تصريحات لبرنامج be on time على قناة "أون تايم سبورت" إن توقيع البروتوكول كان مفاجأة بالنسبة للمجلس من المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة، قائلا: المستشار عماد كان مخبى علينا كمجلس إدارة، وقال عندى خبر بعد 10 أيام هيفرح الناس، وبالفعل كان هو صاحب المبادرة لتوقيع البروتوكول".

وعن تكلفة إنشاء الاستاد والفرع الجديد أشار السمرى أن التكلفة ستكون تحديدها من خلال التصميمات مضيفا: "المؤكد أنه سيتم فتح العضويات بالإضافة الى البيزنس كارت لايجاد عائد مادى".