شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة وداع الزمالك لـ مصطفي محمد قبل رحلة تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع الجهاز الفني لنادي الزمالك، مصطفي محمد مهاجم الفريق الشاب، بطريقة خاصة قبل ساعات من مغادرته القاهرة ووصوله إلى تركيا للانضمام لصفوف جالطة سراي الذى حصل على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

مصطفي محمد وتفاصيل جلسة الوداع

وعقد عبد الحليم على مدير الكرة بالزمالك، جلسة مع مصطفي محمد، قبل ساعات من سفره، أكد له خلالها ثقته الكاملة في نجاحه بتجربة الاحتراف والتألق في ملاعب أوروبا، ليصبح أحد أهم المهاجمين في تاريخ مصر، بشرط الصبر والالتزام.

كما شدد العندليب خلال حديثه مع مصطفي محمد، أن باب نادي الزمالك، سيظل مفتوح أمام اللاعب في حال أراد العودة لصفوفه في أي وقت وأنه أحد أبناء النادي وسيعود لأحضانه عاجلا أم آجلا.

مصطفي محمد يصل تركيا

ووصل مصطفى محمد، إلى مدينة إسطنبول التركية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لإنهاء إجراءات انتقاله لفريقه الجديد، بعدما أعلنت إدارة الزمالك الخميس الماضى انتقال المهاجم الشاب لصفوف جالطة سراى على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار، مع وضع بند يقضى بأحقية النادى التركى في شراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 ملايين دولار، بشرط موافقة الزمالك، واستقبل مسئولو جالطة سراى مصطفى محمد فى المطار، وحرصت عدد من الأشخاص المتواجدين على التقاط الصور مع النجم المصرى.

وكان مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتقدم بالشكر للقوات المسلحة على تسهيل إجراءات سفره من أجل بدء تجربة الاحتراف، متمنيا أن يكون واجهة مشرفة لمصر خلال تجربة احترافه وينهي حاليا إجراءات السفر خلال الساعات المقبلة إلى تركيا.