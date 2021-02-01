شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي يتحدث عن دعم الجماهير قبل المشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد جاهزية الفريق لمباراة الدحيل القطري المقرر لها الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وقال محمد شريف فى تصريحات صحفية: «نحترم الفريق القطري الذي يضم بين صفوفه العديد من العناصر المتميز في كافة الخطوط، وحضرنا إلى قطر مبكرا، للوصول إلى أعلى معدلات التركيز بهدف تحقيق نتائج تليق ببطل قارة إفريقيا».

وأضاف شريف: بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تحدث معنا عن أهمية دراسة فريق الدحيل بشكل جيد جدا، ومن ثم بدأنا مبكرا مشاهدة تسجيلات المنافس، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الخميس».

وأوضح مهاجم الأهلي أن جميع اللاعبين سعداء للغاية بالدعم الجماهيري من عشاق الأهلي في قطر، مؤكدا أن الفريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في كل الدول وهو أمر يحفز اللاعبين، ويمنحهم دوافع كبيرة لتحقيق الانتصارات.