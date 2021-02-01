شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مدافع الزمالك يعتدى على متعب بنهائى الكأس ويتلقى الطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور أيضاً فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس.

شهدت إحدى مباريات القمة بين الأهلي والزمالك أزمة بين محمد محمود مدافع الزمالك الأسبق وعماد متعب مهاجم الأهلي السابق، في المباراة التي جمعت قطبي الكرة في نهائي كأس مصر عام 2006، بعجما اعتدى محمود محمود، مدافع الزمالك على عماد متعب، مهاجم الأهلي، بضربه في وجهه في غفلة من الحكم النرويجي، تيري هوج، الذي أدار اللقاء، لكن مساعد الحكم شاهد الواقعة فتم طرد اللاعب مباشرة.

وعقب اللقاء، هاجم "متعب" لاعب الزمالك قائلًا: " دا لاعب ميستاهلش اتكلم عليه، لاعب مؤذي بكل الطرق، بيلعب كرة قدم مشفتهاش في حياتي، ولا هشوفها، لأن اللي بيعمله دا مش موجود في كرة القدم، دا قلة أدب ".

ورد محمود محمود، لاعب الزمالك، على "متعب"، في تصريحات تلفزيونية بعد الواقعة بفترة قائلًا: "النجم الكبير عماد متعب غلط فيّ، اللي هو أصغر مني، وأنا عمري ما غلطت في حد، وبقوله دي مش كورة يا عماد، أنت عايز تكسب، وأنا عايز أكسب، أنت بتضرب وأنا بضرب، لكن هو عمل حركة طلعتني عن شعوري وخلتني أضربه ."