شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الطلائع بسلبية مسحة كورونا قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش بسلبية مسحة كورونا للفريق بالكامل والجهاز الفنى المعاون استعداداً للمقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فيما تأكد غياب عبد الحميد بسيونى عن قيادة الطلائع أمام المقاولون العرب بسبب استمرار إيجايبة مسحة كورونا الخاصة به على أن يستمر الثنائى أحمد عبد العزيز وياسر على فى قيادة الفريق أمام ذئاب الجبل.

ونجح الجهاز الإدارى بطلائع الجيش بقيادة العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى فى قيد الثنائى اليونانى فاسيليوس بوزاس ومحمد جمال فى قائمة الطلائع قبل غلق باب القيد الشتوى بإتحاد الكرة ، ونجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع اليونانى فاسيليوس بوزاس، لاعب خط وسط وادى دجلة السابق، فى صفقة انتقال حر كما تعاقد مع محمد جمال الظهير الايسر لسيراميكا على سبيل الاعارة لنهاية الموسم.

واكتفى طلائع الجيش بضم بوزاس وجمال فى فترة الانتقالات الشتوية بناء على ترشيحات عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق ، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة البنك الأهلى التى أقيمت الخميس باستاد كلية الشرطة بالجولة العاشرة للدورى التى فاز فيها الطلائع بثنائية نظيفة.

ويبحث عبد الحميد بسيونى خطة تعديل موقف الطلائع فى جدول الدورى بعد تلقى الفريق سلسلة من الهزائم، منذ انطلاق مسابقة الدورى، بعد سلسلة الإصابات بفيروس كورونا التى ضربت لاعبيه وتسببت فى غيابهم عن بعض المباريات مما تسبب فى تراجع النتائج.

ووافق نادى طلائع الجيش على إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفى الزنارى مدافع مواليد 99، للنادى الإسماعيلى لنهاية الموسم الحالي.

من جهته قال العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بنادى طلائع الجيش، إن مجلس إدارة ناديه وافق على إعارة الثنائى للدراويش فى إطار علاقة الود والتعاون التى تجمع الناديين، وحرصا من مجلس إدارة نادى طلائع الجيش على مساعدة الإسماعيلى فى أزمته الراهنة.