شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز: عبد الله السعيد يشعر بآلام فى الفخذ والأشعة تحدد مدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبى بنادى بيراميدز، أن عبد الله السعيد قائد الفريق مازال يشعر بآلام فى عضلة الفخذ الأمامية بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة الإسماعيلى التى جمعتهما أمس، السبت، باستاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء التشخيص المبدئى للإصابة بشد فى العضلة الأمامية.

وأضاف المنيرى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عبد الله السعيد سيخضع لإجراء أشعة على الفخذ، اليوم الاثنين، على أن تظهر نتيجهتها غدًا ويتم بعدها تحديد حجم الإصابة ومدة العلاج التى يحتاجها اللاعب قبل العودة لتدريبات فريقه الجماعية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة إنبى الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى، والتى تأكد غياب عبد الله السعيد عن تلك المواجهة للإصابة.

فى سياق آخر، أعلن نادى بيراميدز التعاقد رسميًا مع الأوروجوياني دييجو رولان صاحب الـ27 عاما، مهاجم منتخب أرووجواى وفريق مالاجا الأسبانى، والذى شارك فى 25 مبارة دولية مع منتخب أوروجواي سجل خلالها أربعة أهداف، كما شارك رولان مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2015 و2016، ثم انتقل اللاعب إلى الدوري الإسباني.

وشارك دييجو رولان مع منتخب بلاده فى بطولة كأس العالم، ويمتلك اللاعب خبرات كبيرة فى خط الهجوم مما سيجعله اضافة لفريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة، وقامت الصفحة الرسمية لبيراميدز بالإعلان عن اللاعب واستعراض بعض مهاراته.