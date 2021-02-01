شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر المنصورة بعد مران اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة غزل المحلة، غدا الثلاثاء، فى الخامسة مساءً باستاد المحلة ضمن الأسبوع الـ11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

عقب مران اليوم، يعلن البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك قائمة اللاعبين للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة المحلة، حيث سيسافر الفريق الأبيض بعد التدريب إلى مدينة المنصورة للمبيت هناك والتوجه غدا من فندق الإقامة إلى مدينة المحلة نظرا لقرب المسافة بين المنصورة والمحلة وعدم وجود فنادق مناسبة بالمحلة.

ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

بينما يعانى فريق غزل المحلة في أولي مواسمه بالدوري الممتاز بعد العودة، حيث أكتفي بتحقيق فوز وحيد وخسر 3 مباريات وتعادل في 3 مواجهات ليحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

وأعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك، سلبية المسحة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفني للكشف عن فيروس كورونا وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.