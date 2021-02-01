شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب أيمن حفنى باستعادة مستواه سريعًا للحصول على فرصة المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الجديد بالعمل على سرعة استعادة مستواه، وبذل قصارى جهده خلال التدريبات من أجل عودة لياقته البدنية والتي ستساعده في العودة للملاعب والمشاركة مع الفريق في المباريات المحلية والأفريقية.

وشدد باتشيكو خلال حديثه مع أيمن حفنى على أن استعادة المستوى واللياقة البدنية شرط الحصول على فرصة المشاركة مع الزمالك، لافتًا إلى أنه سيضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار، وأنه مطالب ببذل جهد مضاعف في التدريب حتى يتمكن من الحصول على الفرصة قبل انتهاء مدة تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وأكد أيمن حفنى لباتشيكو أنه سيبذل قصارى جهده لينال ثقة الجهاز الفني للزمالك ومساءلة المشاركة من عدمه أمر يخص المدير الفني وحده، مشددا على عدم مطالبته نهائيا بالمشاركة في المباريات وأنه تحت أمر الفريق سواء داخل الملعب أو خارجه.

فى سياق آخر، قال أيمن حفنى لاعب الزمالك إن جيل الفريق الأبيض الحالى يستحق التتويج ببطولة الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا، موضحا أن قوام الفريق يضم كوكبة مميزة من اللاعبين القادرين على إسعاد الجماهير.

وأضاف حفنى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك والذى يقدمه محمد أبو العلا، "لم أرد الرحيل عن الزمالك والآن هدفى إنهاء مسيرتى بالقميص الأبيض وعبد الحليم على أول من تحدث معى وأخطرنى بأن إدارة نادى الزمالك تنتظرنى والحمد لله عودتى لبيتى".