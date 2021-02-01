شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى قبل مواجهة الدحيل فى المونديال: يبدأ اليوم تحدى 11يوما لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لخوض أولى مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى قطر، أمام الدحيل القطرى المقرر لها الخميس المقبل، وفى هذا الإطار كتب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" قال فيها، "يبدأ اليوم تحدى 11 يومًا لكأس العالم.. سنلعب ضد الدحيل بطل قطر فى الجولة الثانية من كأس العالم 4 فبراير 2021".



تغريده موسيمانى على تويتر

يأتى هذا بعدما أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، أن الاستعداد لمواجهة الدحيل القطرى فى كأس العالم للأندية لا يختلف عن أى مباراة أخرى يخوضها الفريق الأحمر، مؤكدا أن الإعداد لمباراة الدحيل مثل أى مباراة فى الدورى أو إفريقيا، وقال فى تصريحات لقناة الأهلي: "الإصابات جزء من اللعبة ولكن الإصابات التى يتعرض لها لاعبى الأهلى تتكرر منذ قدومى لتدريب الفريق الأحمر، والسببت فى ذلك يرجع إلى ضغط المباريات وأن كل لاعب يريد المشاركة فى كل المواجهات وعندما يشعر بالآلام فى العضلة الخلفية يكمل اللعب حتى يتعرض للإصابة، سنحاول فى الفترة المقبلة إيجاد المزيد من الحلول لهذه الإصابات".

وأضاف موسيمانى، برامج الإعداد للمباريات أصبحت مختلفة عن الماضى لذلك شاهدتم لاعبى الأهلى وهم يشاهدون مباريات الدحيل القطرى أثناء السفر من القاهرة إلى الدوحة لدراسة الفريق بشكل جيد، وقبل ذلك كانت هذه مهمة المدير الفنى فقط، مشيرا إلى أن الدحيل فريق قوى وخطير ولديه خط هجوم قوى للغاية يضم ثنائى من البرازيل مميزين جدا، ومدافعين على أعلى مستوى مثل مهدى بنعطية لاعب يوفنتوس السابق.

وتابع، حذرت لاعبى الأهلى من الدحيل، ويجب أن نلعب بقوة أمام الدحيل ونكون فى قمة التركيز ونقدم أداء مميزا حتى نستطيع أن نحقق الفوز، وعندما توليت تدريب الأهلى قبل 4 شهور كانوا يطالبوننى بالفوز بدورى أبطال إفريقيا ثم كأس مصر والآن كأس العالم للأندية، وهذا أمر طبيعي، وعن مواجهة بايرن ميونيخ فى نصف النهائى قال: "الناس تتحدث عن مباراة بايرن ميونيخ، ولكن كيف سنلعب ضد بايرن إذا لم نحقق الفوز على الدحيل".

وبعث برسالة للاعبى الأهلى قائلا، "أقول للاعبى الأهلى دائما قدموا كل ما لديكم خلال هذه البطولة القوية التى تضم فرق أصحاب مستوى فنى عالى وميزانيات ضخمة، الأهلى ليس أقل من هذه الفرق وقيمة النادى وصورته العالمية كبيرة للغاية"، وأوضح: "أخبرت اللاعبين أن كل المصريين يساندونهم لأننا نمثل مصر وأيضا كل جماهير إفريقيا تشجعهم فى مونديال الأندية".