شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد الملعب بحديقة الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه نائب محافظ القاهرة والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ملعب كرة قدم خماسي بحديقة الطفل، وذلك بعد الانتهاء منه، وتركيب أعمدة الإنارة الخاصة به، مع الانتهاء من تركيب الشبك الخاص بالملعب.

وأكد صبحي أنه تابع بنفسه الانتهاء من ملعب الكرة لخدمة زائرى الحديقة بعد افتتاحها، حيث تعتبر الحديقة متنفساً لساكنى المنطقة، مشددا على أن وزارة الشباب والرياضة تعمل دائما من أجل توفير أفضل خدمة للمواطنين.

وكشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن النشاط الرياضي في مصر مستمر ولن يتوقف بسبب فيروس كورونا، وهناك احتياطات لمثل هذه الأمور من قبل الدولة واللجان الطبية بالوزارة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، النشاط الرياضى في جميع الأنشطة مستمر، خاصة بعد تنظيم بطولة عالمية وهي كأس العالم لكرة اليد التي اختتمت اليوم. وأضاف وزير الرياضة أنه لا توجد استثناءات فى موعد إجراء انتخابات اتحاد الكرة.



اشرف صبحى



الوزير فى حديقة ال