شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب بتروسبورت يستضيف فريق أسوان 6 مباريات بدعم من الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإعتماد مبلغ 500 ألف جنيه وذلك لدعم نادى أسوان الرياضى من خلال تسديد القيمة الإيجارية للنادى والمتعلقة بتخصيص معلب بتروسبورت لإقامة وإستضافة 6 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالنادى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2020/2021.

وقدم محافظ أسوان، فى بيان صحفى، شكره للوزير أشرف صبحى على ما يقدمه من أوجه رعاية وإهتمام لكافة الأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء المحافظة وهو ما يساهم بشكل مباشر في نشر وتوفير هذه الأنشطة بكافة أنحاء المحافظة على الوجه الأكمل.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن هناك تواصل مستمر بين المحافظة ومجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذا النادى العريق لاستكمال مسيرته في مسابقة دورى الأضواء والشهرة.

وأشار إلى أنه قام بمخاطبة وزير الشباب والرياضة لتوفير الدعم المالى للنادى وهو الذى لاقى إستجابة سريعة من الوزير مما يؤكد على حرص أجهزة الدولة برعاية أبناء الجنوب للإستمرار في التمثيل المشرف لهم في المسابقات الرياضية المختلفة .