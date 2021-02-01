ناجي: على الأهلي الحذر من الدحيل.. و"مقهور" على حارس بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة السكندري، أن الأهلي عليه الحذر من فريق الدحيل القطري، مضيفًا أنه غير راضٍ على حالة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال ناجي: "مركز حراسة المرمى في مصر مطمئن، كنت أقول أننا لدينا حوالي 10 حراس مرمى مميزين وباستطاعتهم تمثيل منتخب مصر ومع مرور الوقت تأكد الجميع من صحة كلامي".

وعن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية، قال ناجي: "فريق الدحيل لديه إمكانيات غير طبيعية، لاعبين على أعلى مستوى، متوفر لديهم كل الإمكانيات، ثاني الترتيب حاليا في بطولة الدوري المحلي، على الأهلي الحذر منه خاصة السداسي الهجومي للفريق".

وتابع: "هذا لا يقلل من إمكانيات الأهلي وقدرته على تخطي المرحلة، أتمنى تحقيق الهدف المطلوب".

وعن المقارنة بين مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق وموسيماني مدرب الفريق الأحمر الحالي، قال: "جوزيه حالة خاصة، عندما يستمر موسيماني 10 سنوات مع الأهلي وقتها نتحدث، وحتى يصل بيتسو لتركيبة جوزيه سيحتاج المزيد من الوقت".

وبسؤاله انطلاقة شريف إكرامي مع بيراميدز، أجاب: "انطلاقة إكرامي ممتازة مع بيراميدز، الحارس مثله مثل أي لاعب وارد يحدث خطأ".

وعن وضعية حراس المرمى في الدوري، قال: "محمد الشناوي ومحمد أبو جبل حققوا أرقام عالية ولهما دور مؤثر مع فرقهما، فرضوا على أنفسهم حالة عالية من التركيز.. كل الشكر لمدربيهم".

وأكمل: "أبو جبل تحدى نفسه، أمام ثنائي مميز مثل محمد عواد ومحمود جنش".

وأتم: "مقهور على أحمد الشناوي، حارس مرمى كبير وموهوب، يحتاج لتجديد الدوافع ومن يستفز امكانياته الفنية".