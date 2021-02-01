محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

"أجايي ضمن الـ23 لاعباً".. "فيفا" يكشف قائمة الأهلي النهائية لمونديال الأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القوائم النهائية للأندية التي من المقرر أن تشارك في منافسات كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك الأهلي بطل أفريقيا، في النسخة الحالية من مونديال الأندية، ويستعد لملاقاة الدحيل القطري يوم 4 فبراير.

ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي لـ"فيفا"، يتواجد النيجيري جونيور أجايي، ضمن القائمة النهائية للنادي الأهلي التي ضمت 23 لاعباً.

وبالتالي يتواجد خارج القائمة كلاً من وليد سليمان، محمود وحيد، والحارس حمزة علاء.

القائمة النهائية للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - بدر بانون - سعد سمير - علي معلول - محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق - عمرو السولية - محمود عبدالمنعم "كهربا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا - صلاح محسن.