سعد سمير: سنقاتل من أجل الجماهير.. ومطالبين باستغلال أنصاف الفرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعرب سعد سمير، مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتواجد في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعدما شارك في نسختي 2012-2013، مضيفًا أن مونديال الأندية بطولة "الفرص العزيزة".

وتتواجد بعثة الأهلي في مدينة الدوحة القطرية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

وخلال تصريحات صحفية قال سمير: "كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، ولها طابع خاص جدا، والمشاركة فيها حلم لأي لاعب، وهو ما نقلته للاعبين، خاصة أن معظمهم يتواجد لأول مرة في هذه البطولة".

وأضاف: "أكدت للاعبين أنها بطولة الفرص العزيزة، لذلك فالجميع مطالب باستغلال أنصاف الفرص؛ من أجل تحقيق الفوز".

وتابع: "الفوز في المباراة الأولى على الدحيل يضع الأهلي في منطقة أخرى بعيدة في البطولة، ويمنحه فرصة الحصول على ميدالية في هذا العرس الكروي العالمي."

وواصل مدافع الأهلي: "لدينا مباراة مهمة جدا أمام الدحيل، وهو منافس قوي للغاية، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، كما أنه يمتلك عناصر متميزة للغاية، ومن ثم فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق".

وأكمل: "نمتلك جماهير كبيرة ووفية، وكلنا نقاتل من أجل الأهلي الذي يعد كما نردد دائما أعظم نادي في الكون".

واختتم مدافع الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يمتلك خبرات كبيرة، ويستطيع الفصل التام والتركيز فقط في مباراة الدحيل القطري وعدم الانشغال بما يتردد حول مواجهة بايرن ميونيخ، خاصة أننا تعودنا في النادي على التعامل مع كل خطوة على حدة؛ من أجل تحقيق أهدافنا.