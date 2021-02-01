محمد هاني: جاهز لدعم الأهلي أمام الدحيل.. ولا نفكر في بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد محمد هاني، المدافع الأيمن للنادي الأهلي، أنه في الوقت الحالي، يقوم الفريق بدراسة كل ما يتعلق بفريق الدحيل القطري، مشيراً الى أنه لا يوجد أي تفكير في مباراة بايرن ميونيخ الألماني واحتمالية ملاقاة بطل أوروبا في نصف النهائي.

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في كأس العالم للأندية أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير الجاري في بداية مشوار الفريق بالبطولة.

وقال هاني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "الأمور تسير بشكل جيد جدًا، بدأت تدريبات الجري الخفيف، وإن شاء الله سأكون موجودًا في مباراة الدحيل".

ويعاني محمد هاني من إصابة في العضلة الخلفية تسببت في عدم استكماله لمباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة بالدوري.

وتابع "بالطبع المشاركة في كأس العالم للأندية أمر يدعو للفخر، خاصة أنها أكبر بطولة على مستوى الأندية لأنها تضم أبطال القارات، وكلها فرق قوية جدا".

وأضاف "الأهلي يشارك في المونديال ممثلًا عن إفريقيا كلها، وليس مصر فقط، وهو ما يشعل حماس الجميع من أجل تقديم عروض قوية تليق بأحلام وطموحات جماهير الأهلي العظيمة".

وأكمل "ندرس فريق الدحيل بشكل جيد ورصدنا نقاط القوة والضعف في صفوفه، وتركيزنا بالكامل في هذه المواجهة، ولا نفكر على الإطلاق في مباراة بايرن ميونيخ، ولدينا رغبة شديدة في تخطي عقبة الدحيل أولا، من أجل استكمال المشوار بنجاح".

وصرح "بالطبع مباراة بايرن حال مواجهته تبقى تاريخية ولها حسابات أخرى، ولكن هذا الأمر محظور تماما التفكير فيه في الوقت الراهن، خاصة أننا اعتدنا في الأهلي على السير خطوة خطوة، تركيزنا الآن على مباراة الدحيل فقط".

واختتم تصريحاته قائلاً "نعتز بشدة بجماهير الأهلي الوفية التي حضرت لمطار الدوحة لاستقبال الفريق، نفتقد الجماهير في المدرجات ونتمنى عودتهم للملاعب من جديد، الجماهير تمنحنا القوة والدافع للفوز بالبطولات وتحقيق الأرقام القياسية".