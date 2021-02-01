محمد شريف: الدحيل يضم عناصر متميزة.. وسعداء بالدعم الجماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد محمد شريف، لاعب النادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة الدحيل القطري المقرر لها الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وقال شريف في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "نحترم الفريق القطري الذي يضم بين صفوفه العديد من العناصر المتميزة في كافة الخطوط، وحضرنا إلى قطر مبكرا؛ للوصول إلى أعلى معدلات التركيز بهدف تحقيق نتائج تليق ببطل قارة إفريقيا".

وأضاف شريف: "بيتسو موسيماني تحدث معنا عن أهمية دراسة فريق الدحيل بشكل جيد جدا، ومن ثم بدأنا مبكرا مشاهدة تسجيلات المنافس؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الخميس".

واختتم مهاجم الأهلي: "جميع اللاعبين سعداء للغاية بالدعم الجماهيري من عشاق الأهلي في قطر، الفريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في كل الدول وهو أمر يحفز اللاعبين، ويمنحهم دوافع كبيرة لتحقيق الانتصارات".