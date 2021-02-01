الامارات | موعد مباراة منتخب الأردن الودية في دبي بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الأردن الودية في دبي بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي منتخب الأردن لكرة القدم مع نظيره الطاجيكستان في مباراة ودية دولية الساعة (6 مساء اليوم) على ملعب ذياب عوانة في دبي بمنطقة الخوانيج.

وتدخل المباراة في إطار المعسكر التدريبي للنشامى الذي يقيمه في الإمارات، تأهباً لاستكمال المشوار في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين مساء الجمعة المقبل على الملعب ذاته، قبل أن يختتم النشامى معسكرهم بمواجهة أوزبكستان 15 الجاري.

وكان منتخب الأردن استهل معسكره في دبي بلقاء ودي انتهى بالتعادل السلبي أمام دينامو كييف متصدر الدوري الأوكراني.

وينتظر منتخب الأردن لقاء نظيره الكويتي نهاية مارس المقبل ضمن المجموعة الثانية من التصفيات المشتركة، قبل مواجهة نيبال وأستراليا في يونيو.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في مجموعته متساويا مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، بفارق نقطتين خلف أستراليا المتصدرة، فيما تحتل نيبال المركز الرابع (3)، وتايوان المركز الاخير دون أي نقطة.

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