الامارات | استبعاد 3 لاعبين من قائمة المنتخب السوري لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 3 لاعبين من قائمة المنتخب السوري لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت موقع إذاعة "شام إف إم" السورية، عن استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة المعسكر الداخلي الحالي للمنتخب السوري لكرة السلة، المقام حالياً في العاصمة دمشق، ضمن خطة إعداد "نسور قاسيون" السلة، للمشاركة في النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية خلال الفترة من 18 وحتى 21 فبراير الجاري.

وقال تقرير "شام إف إم"، أن: "الجهاز الفني لمنتخب سورية، أجرى مع نهاية الأسبوع الأول للمعسكر الداخلي، تقليصاً على قائمة اللاعبين، باستبعاد كل من عمار الغميان، ومحمد عربشة، ونديم عيسى".

وأضاف: "تم استقرار الجهاز الفني للمنتخب السوري، بقيادة المدرب الأميركي جوزيف ساليرنو، في انطلاق المرحلة الثانية للمعسكر، على قائمة تضم 16 لاعباً، هم زكريا الحسين، وجميل صدير، وعمر الشيخ علي، وأنس شعبان، وهاني أدريبي، وطارق الجابي، وعبد الوهاب الحموي، وشريف العش، وأنطوني بكر، وتوفيق الصالح، ووائل جليلاتي، وجورجي نظاريان، وجوزيف يوسف، والياس عازرية، وعمر إدلبي، ومحمود طراب".

وأكد التقرير استمرار غياب لاعب نادي "الجيش" وصانع ألعاب المنتخب رامي مرجانة عن المعسكر التدريبي، جراء الإصابة، بجانب غياب الأميركي جورج كيل المجنس ضمن قائمة المنتخب.

وينافس المنتخب السوري في التصفيات الآسيوية، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم بجواره كل من منتخبات السعودية وقطر وإيران، على أن يلتقي منتخب سورية في النافذة الثالثة كل من منتخبي السعودية وقطر، ويحتاج "نسور قاسيون" السلة، لانتصار وحيد لانتزاع بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2021 الذي تستضيفه اندونيسيا أغسطس المقبل، خصوصاً أن فوز السوريين ديسمبر الماضي على منتخب إيران "77-70" في ختام النافذة الثانية، كان وراء أحيال الآمال بالتأهل، بالدخول في شراكة مع منتخب السعودية على صعيد المركز الثاني للمجموعة برصيد ستة نقاط لكل منهما، بفارق النقطة الواحدة عن منتخب إيران متصدر المجموعة.

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