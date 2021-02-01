الامارات | أسطورة إنجلترا غاري لينكر يتغنى بمحمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة إنجلترا غاري لينكر يتغنى بمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد أسطورة الكرة الإنجليزية وهداف كأس العالم عام 1986 غاري لينكر، باللاعب المصري وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، بعد هدفيه في مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد نجح في الفوز على وست هام يونايتد، بنتيجة 3-1 في مباراة نجح فيها النجم المصري في توسيع الفارق في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي وتخطي رقم 13 هدف الذي لازمه في 6 جولات لم يحرز فيها صلاح أي أهداف بالدوري.

ونشر نجم الكرة الإنجليزية غاري لينكر، تغريدة بعد انتهاء مباراة ليفربول مباشرة قال فيها: "20 هدف في 4 مواسم متتالية لمحمد صلاح.. لاعب رائع".

وتفاعل جمهور ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح، بعد هدفيه في مرمى وست هام يونايتد، وكما ألقى الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، الضوء على نجاح اللاعب في الوصول إلى 20 هدف مع ليفربول ليؤكد الموسم الرائع للاعب.

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